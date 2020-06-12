Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен підтримав повернення до порядку денного конференції лідерів країн Східного партнерства питання про анексію Криму.

Про це він повідомив в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, передає сайт глави держави. Це питання буде піднято під час відеоконференції лідерів країн Східного партнерства, яка відбудеться 18 червня.

Президент України попросив повернути питання повернення Криму до порядку денного, так як війна з Росією почалася саме з того моменту.

"Роками звучали тільки питання про припинення війни в Донбасі. Однак війна, яка там йде, почалася саме з Криму", – зазначив Зеленський.

Стефан Левен і Володимир Зеленський Прес-служба ОПУ

Стефан Левен підтримав главу України в цьому питанні. Крім того, на конференції обговорять посилення координації між ЄС і країнами-партнерами для подолання глобальних криз.

"Для нас принциповими є три елементи, які мають визначати подальший розвиток Східного партнерства: фіксація європейських перспектив для асоційованих партнерів, підтримка територіальної цілісності партнерів, подальша інтеграція ринків з ЄС відповідно до угод про асоціацію на основі чотирьох свобод (рух товарів, послуг, капіталів, людей). Розраховуємо на підтримку Швецією наших підходів", – заявив Зеленський.

Додатково сторони обговорили роботу над справедливим розслідуванням збитого під Тегераном "Боїнга-737" і боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Росію через триваючі грубі порушення прав людини та міжнародного права в анексованому Криму.

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