Прем'єр-міністр від Зеленського: стало відомо, коли назвуть кандидатуру

У команді президента України Володимира Зеленського кандидатуру прем'єр-міністра представлять після позачергових виборів до Верховної Ради і формування коаліції.

Про це сьогодні, 9 червня, на брифінгу партії "Слуга народу" розповів глава політсили Дмитро Разумков.

"Сьогодні вести якісь переговори, розмовляти про те, хто буде прем'єром або міністром охорони здоров'я, енергетики або по інших напрямках, ми не будемо. Це неправильно", – повідомив він.

З його слів, кандидатура нового глави уряду буде представлена після формування коаліції в парламенті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" президента України Володимира Зеленського провела свій вирішальний з'їзд, на якому оприлюднили список кандидатів в загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради.

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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