Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі пішов у відставку

Георгій Квірікашвілі йде у відставку на тлі суперечок у владі та протестів "проти несправедливості".Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі у середу, 13 червня, заявив про свою відставку. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс". Квірікашвілі повідомив, що "завжди був і залишається командним гравцем" і йде з посади, бо бачить "настрої в команді". Він також визнав наявність суперечок із главою "Грузинської мрії" Бідзіною Іванішвілі. "Ми маємо деякі розходження з лідером правлячої партії", - цитує Квірікашвілі інформагенція Reuters.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що минулого вівторка на закритому засіданні активу правлячої партії "Грузинська мрія" і членів уряду голова партії Іванішвілі різко розкритикував діяльність уряду.

Нагадаємо, падіння рейтингу правлячої партії та уряду Квірікашвілі відбулося на тлі масових протестів "проти несправедливості". Причиною протестів став вирок у справі про вбивство двох школярів в грудні 2017 року. Леван Дадунашвілі і Давид Саралідзе загинули під час масової бійки між учнями. Тбіліський міський суд 31 травня частково виправдав обвинувачених у цій справі.