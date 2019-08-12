Прем'єр Ізраїлю приїде до Зеленського: чого чекати Україні

Візит до України прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху пройде на тлі його недавньої заяви про можливе посередництво у мирному врегулюванні між Києвом і Москвою.

Чого чекати Україні і президенту Володимиру Зеленському від візиту ізраїльського прем'єра, розповіла в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Юлія Осмоловська.

Оцінюючи гучну заяву Нетаньяху про посередництво, Осмоловська заявила: "Нетаньяху не казав, що він погодився. Він сказав, що до нього кілька разів зверталися з цим питанням, але оскільки він не дуже розбирається в характері цього конфлікту, в Ізраїлі є свої проблеми, і він не хоче створювати надочікування, оскільки обидві сторони можуть покладати сподівання на його конструктивну роль. Але він сказав, що якщо питання виникає, то він готовий його ще раз обдумати".

Як зазначила міжнародник, Ізраїль займає дуже обережну позицію, не бажаючи псувати відносини ні з одного, ні з іншою стороною.

"Я думаю, що ми не повинні створювати надочікування, що зараз приїде Нетаньяху, і це розглядати як символ однозначної підтримки України в цьому конфлікті. Давайте не забувати, що 7 вересня президент РФ відвідає Ізраїль і зустрінеться з Нетаньяху", – пояснила вона.

Осмоловська припустила, що "ті, хто буде проводити зустрічі з Нетаньяху, будуть намагатися тестувати це питання (посередництва – ред.)".

"Якщо розглядати Ізраїль і його зовнішньополітичні виклики, то він більше нагадує Росію. У нього є анексовані території інших держав, невирішені територіальні суперечки, він проводить більш агресивну політику. Тому питання визнання анексії Криму для нього може бути чутливим. Українська сторона повинна розуміти ці реалії", – підкреслила експерт.

При цьому міжнародник зазначила, що Україна може орієнтуватися на Ізраїль у багатьох питаннях і працювати з ним.

"Сфера оборони – одна з найпріоритетніших через якість ізраїльських технологій і готовність ізраїльських компаній співпрацювати з Україною. Це є перспективним напрямком, який матиме сенс", – додала вона.

Беньямін Нетаньяху kp.ru

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, які ще теми прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху може підняти під час приїзду до України.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся