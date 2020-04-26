Префекти і "міністри району": у Зеленського зізналися, як хочуть "перекроїти" Україну

У команді президента Володимира Зеленського продовжують роботу над новими змінами до Конституції щодо децентралізації і хочуть ввести посади префектів і урядників.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Президент Володимир Зеленський може внести в Раду проект закону вже в травні.

Префект отримає роль представника глави держави на регіональному рівні і буде призначатися з подачі Кабміну через конкурс.

"Він займається адміністративним наглядом без жорсткої зупинки рішень місцевих органів влади (що так лякало мерів). При цьому в руках префекта повинен бути точний оперативний інструмент, здатний блискавично зупинити будь-яке рішення, яке являє загрозу територіальній цілісності країни", – відзначає видання.

"На рівні району буде урядник, куди його призначає виключно Кабмін для координації роботи центральних органів виконавчої влади. Це дозволить розвантажити префектів на рівні області від функцій виконавчої влади, в той час як урядник стане своєрідним "міністром району", – сказано в повідомленні.

Зеленський і Корнієнко

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