Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з Порошенком

16 квітня відбулася зустріч митрополита Київського та всієї України Епіфанія та п’ятого президента України, лідера політичної партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Про подробиці зустрічі повідомляється на сайті ПЦУ.

Митрополит Епіфаній зустрівся з Петром Порошенком Православна Церква України

"Його Блаженство обмінявся з Петром Олексійовичем привітаннями з нагоди прийдешнього найвеличнішого православного свята – Світлого Христового Воскресіння. Окрім того, сторони обговорили актуальну релігійну та міжконфесійну ситуацію в Україні, а також ті виклики, з якими зіткнулися Церква, наша держава та увесь світ у зв’язку з пандемією небезпечної коронавірусної хвороби", - зазначено у повідомленні.

Прес-служба ПЦУ також зазначила, що предстоятель помісної Української Православної Церкви благословив Порошенка на добрі справи.

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