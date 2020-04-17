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17 квітня • оновлено в 10:48
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Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з Порошенком

1.8т
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16 квітня відбулася зустріч митрополита Київського та всієї України Епіфанія та п’ятого президента України, лідера політичної партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Про подробиці зустрічі повідомляється на сайті ПЦУ.

Митрополит Епіфаній зустрівся з Петром Порошенком

Митрополит Епіфаній зустрівся з Петром Порошенком

Православна Церква України

"Його Блаженство обмінявся з Петром Олексійовичем привітаннями з нагоди прийдешнього найвеличнішого православного свята – Світлого Христового Воскресіння. Окрім того, сторони обговорили актуальну релігійну та міжконфесійну ситуацію в Україні, а також ті виклики, з якими зіткнулися Церква, наша держава та увесь світ у зв’язку з пандемією небезпечної коронавірусної хвороби", - зазначено у повідомленні.

Прес-служба ПЦУ також зазначила, що предстоятель помісної Української Православної Церкви благословив Порошенка на добрі справи.

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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Пидераст встретился с алкоголиком.
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