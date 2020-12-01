Представницю "Європейської Солідарності" обрано головою Львівської облради

Головою Львівської обласної ради обрано представницю "Європейської солідарності" Ірину Гримак. Її кандидатуру підтримав 61 депутат з 82.

Як повідомила пресслужба політсили, перша сесія облради розпочала роботу 1 грудня, згідно з рішенням Львівської обласної територіальної виборчої комісії.

У своєму виступі Гримак подякувала колегам за підтримку та закликала до об’єднання депутатів з різних фракції для вирішення проблем регіону.

Саме згуртованість, професійність та патріотизм депутатського корпусу, на думку новообраної голови Львівської обласної ради, стануть запорукою злагодженої результативної праці на користь громаді.

"Саме ми, Львівська обласна рада, захищаємо ті цінності, які є важливими для більшості жителів Львівської області. Я впевнена, що в цьому залі всі є союзниками та партнерами. Бо всі ми прагнемо одного – успіху Львівщини та України. В нас одні цінності і одна мета", – наголосила Гримак.

Ірину Гримак обрано головою Львівської облради Пресслужба "Європейської солідарності"

Основне завдання депутатів області на її думку полягає в тому, щоб забезпечити європейський рівень стандартів життя в громадах Львівщини.

"Львівщина завжди показувала приклад єдності. Я впевнена, що нашою спільною працею ми продемонструємо всім, нову якість управління. Ми співпрацюватимемо зі всіма, хто прагне розвитку нашої Львівщини і нашої України", – запевнила Ірина Гримак.

Нагадаємо, на місцевих виборах Ірина Гримак була першим номером у списку від партії "Європейська Солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша франкція новообраного складу Київської міської ради від партії "Європейська солідарність" закликала УДАР Віталія Кличка до співпраці в інтересах киян.