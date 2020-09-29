Представники України в ТКГ перестануть коментувати переговори щодо Донбасу

У Тристоронній контактній групі на переговорах щодо Донбасу призначать спікера, який буде озвучувати офіційну позицію України.

Члени української делегації в ТКГ вже не будуть коментувати хід переговорів, повідомив представник ОРДЛО Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 29 вересня.

Причина такого рішення частково пов'язана з резонансними висловлюваннями заступника голови делегації в ТКГ Вітольда Фокіна.

"Я не думаю, що це буде плюс, якщо буде говорити одна людина. Інформації стане менше, а не більше. Але вже призначена людина, залишилося одне узгодження. Я не можу її назвати, оскільки остаточно нема підтвердження. Уже завтра я не зможу коментувати, а коментуватиме інша людина", – розповів він.

Відзначимо, недавно нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що увійшов до парламентської групи із законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі. Він висловив бажання допомогти президенту в досягненні миру на сході України.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Фокін, виступаючи перед депутатами, ще раз повторив, що амністія щодо Донбасу повинна бути загальною. Коментуючи свої резонансні заяви, Фокін підкреслив, що сенс в амністії буде тільки в тому випадку, якщо вона стане саме загальною.

Але великий резонанс у депутатів викликала відповідь Фокіна на питання, чи ведеться зараз війна з Росією. "Жодного підтвердження, що ведеться війна між РФ і Україною, я не бачу", – сказав він.

Раніше він також розповів про можливий компроміс з РФ – Україна погоджується на загальну амністію на Донбасі, а Росія знімає вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

Крім цього, Фокін заявив, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.