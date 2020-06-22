Представники Німеччини не приїдуть на парад до Путіна: посол заявив про "особливе коло гостей"

Представники Німеччини не відвідають парад Перемоги, який відбудеться 24 червня в Москві.

Про це заявив посол ФРН в Росії Геза Андреас фон Гайр в інтерв'ю NEWS.ru. Поки німецькі дипломати не отримали точних відомостей про участь в заході.

"Якщо я правильно розумію, в цьому особливому через пандемію році на параді буде присутнє особливе коло зарубіжних гостей. Поки точних відомостей ми не отримали, але в даний час я виходжу з того, що представників Німеччини не буде", – сказав посол.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала намір Росії 24 червня провести військовий парад в Москві з нагоди 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.