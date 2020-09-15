Представник Зеленського заявив про "сумнівну легітимність" глави НАБУ

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник має сумнівну легітимність після рішення Конституційного суду про неконституційність указу про його призначення.

Про це заявив в коментарі "Право ТВ" представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський. Він підкреслив, що НАБУ має бути максимально незалежним від виконавчої влади органом.

"Потрібно враховувати, що з моменту прийняття рішення Конституційним судом України акт, який оскаржується, втрачає юридичну силу. Тобто, якщо КСУ в своєму рішенні про неконституційність призначення президентом директора Національного антикорупційного бюро прямо сказав, що це рішення не впливає на ті правовідносини, які виникли до моменту прийняття рішення, то тим самим він сказав, що з моменту прийняття рішення ніяких правовідносин бути в принципі не може", – сказав Веніславський.

За його словами, це означає, що будь-які дії, рішення, будь-які документи, підписані Ситником після прийняття рішення КСУ "будуть очевидно сумнівно легітимними".

"Але тут є інша проблема, чисто юридична, в якій я не є фахівцем. Це трудові правовідносини. Хто формально і на якій підставі повинен записати Ситнику в трудову книжку те, що він більш не є директором НАБУ, тут варіантів багато", – додав фахівець з конституційного права.

Він також зазначив, що зараз розробляється законопроєкт, який передбачає призначення глав НАБУ і ДБР на паритетних засадах – кандидатуру подає президент, а погоджує Верховна Рада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав, що указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро є неконституційним.

В Офісі президента України прокоментували рішення Конституційного Суду, заявивши, що розглядають можливість проведення нового конкурсу на цю посаду.

Артем Ситник заявив, що рішення Конституційного суду про визнання неконституційним указу президента про призначення директора НАБУ призведе до колапсу правоохоронної системи.