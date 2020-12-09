Представник України в ТКГ розповів про дипломатичну поразку Путіна

Останні місяці переговорів по Донбасу Кремль намагався знизити їх рівень з "нормандського формату" до рівня Тристоронньої контактної групи (ТКГ), але зазнав дипломатичної поразки.

Таку точку зору OBOZREVATEL висловив Сергій Гармаш, журналіст і представник Донецької області в українській делегації на переговорах ТКГ.

"У нещодавній телефонній розмові з Ангелою Меркель Володимир Путін підтвердив необхідність роботи в "нормандському форматі". Це було, скажімо так, дипломатичною поразкою Росії, тому що починаючи з липня вона робила все, щоб знизити його роль і перевести рішення всіх питань по Донбасу на рівень ТКГ", – уточнив він.

Хитрість такої позиції, за його словами, полягала в тому, що на рівні ТКГ немає Німеччини і Франції. Зате є ОРДЛО і ОБСЄ, яка фактично суб'єктивує ОРДЛО в рамках переговорів, де Росія позиціонує себе як посередник, а не сторона конфлікту і не сторона переговорів.

"На рівні "нормандської четвірки" цей конфлікт розглядається як геополітичний. І Росія несе зобов'язання за виконання рішень, прийнятих на рівні глав держав цього формату. Але дії Росії призвели до тиску на неї. В результаті Путін підтвердив необхідність збереження "нормандського формату", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в річницю Паризького саміту лідерів країн "нормандського формату", опублікував в соцмережі фото з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Детальніше про результати зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року читайте в матеріалі OBOZREVATEL.