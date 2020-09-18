Представник ТКГ розповів, що включать до закону про особливий статус Донбасу

Представник української делегації в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що в закон про особливий статус Донбасу буде включена "формула Штайнмаєра".

В ефірі програми "Право на владу" на "1+1" він уточнив, що зараз ведуться переговори про те, які саме статті документа слід змінити.

"Ми погодилися, щоб "формула Штанмайєра" була включена до закону про особливий статус. Зараз йдуть переговори про те, які статті цього закону мають бути змінені, щоб він працював з точки зору права", – зазначили Костін.

"Формула Штайнмаєра", запропонована в 2016 році тодішнім главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штаймайером, передбачає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу під наглядом ОБСЄ. За підсумками виборів може бути ухвалене рішення надати особливий статус ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зустрічі представників Тристоронньої контактної групи в серпні Росія зажадала скасувати постанову Верховної Ради, яка не дозволяє проводити місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу.