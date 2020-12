Представник Росії в ООН визнав війну на Донбасі конфліктом РФ та України

Представник Росії в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Василь Небензя публічно заявив, що війна на Донбасі є конфліктом Росії та України.

Про це повідомила пресслужба української делегації ТКГ на Telegram-каналі, зазначивши, що таку заяву російського дипломата можна вважати сенсаційною. Втім Небензя охарактеризував конфлікт як політичний, а не як вторгнення власної країни на чужу територію.

"Василь Небензя заявив про "конфлікт на Донбасі": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це – політичний конфлікт між РФ та Україною"), – навели його слова у дописі.

Водночас українська делегація ТКГ наголосила, що під час онлайн-заходу в ООН із залученням представників "Л/ДНР" було помічено кілька нюансів, які викликають серйозну стурбованість станом дипломатії країни-агресора.

По-перше, подія звелася до того, що між собою дискутували представники російських маріонеткових організацій та український політтехнолог Михайло Погребинський, який нібито мав представляти "українську сторону у діалозі з Донбасом". Зі свого боку Небензя намагався зіграти роль "модератора дискусії".

По-друге, на пропагандистському заході прозвучала пропозиція провести на окупованій Росією частині ОРДЛО "референдум" щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог".

По-третє, Небензя стверджував, що "нормандський саміт" (Україна, РФ, Франція, ФРН) не повинен замінювати "Мінський формат". Ба більше, російський дипломат прямо зазначив, що "нормандських зустрічей", можливо, більше не буде".

Виходячи з цього, українська делегація ТКГ зробила висновок, що РФ намагається замінити процесс врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі з її участю в "нормандському форматі" неформальною "дискусією між здоровими силами в Україні та представниками "республік "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, Росія намагається легітимізувати терористичні угруповання через залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдореферендуму.

"Результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ так званих "ЛНР" та "ДНР" у якості "незалежних республік" або загроза такого визнання. Це означає, що тиск на вище військово-політичне керівництво України, який керівництво РФ намагалося здійснювати протягом року після паризьких домовленностей, не вдався", – підсумували у дописі.

Відтак, Росія вирішила піти шляхом відвертого шантажу міжнародної спільноти та, насамперед, Франції та ФРН. Головна мета агресора – дискредитувати їх роль як активних та послідовних учасників "нормандського формату".

"Українська делегація розцінює ці спроби РФ як передостанній крок в бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти", – резюмували у заяві.

