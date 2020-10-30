Представник Зеленського назвав терміни призначення нового складу КСУ

Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський заявив, що новий склад КСУ буде призначений у строк до двох місяців.

"Я прогнозую, що і Верховна Рада, і президент Зеленський можуть призначити суддів КСУ у строк до двох місяців", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Веніславський уточнив, що оновити склад Конституційного суду раніше навряд чи вийде, оскільки передбачена спеціальна перевірка кандидатів, яка займає щонайменше місяць, а ще потрібно 10 днів на збір документів та інші процедури.

Представник президента у КСУ також зазначив, що на 8-10 грудня заплановано з'їзд суддів, на якому вони також можуть обрати нових 6 представників за своєю квотою.

"Якщо ми найближчими днями ухвалимо цей законопроєкт (№4288 – Ред.), то з'їзд суддів зможе встигнути заповнити свою квоту, і ми отримаємо повноцінний адекватний склад суду до кінця року", – заявив Веніславський.

На уточнююче запитання, чи не призведе двомісячне існування України без чинного складу КСУ до колапсу, Веніславський відповів, що ні.

"Не призведе до колапсу, тому що у цьому разі антиконституційна діяльність чинного складу Конституційного суду приносить більше шкоди інтересам держави і громадянам України, ніж відсутність Конституційного суду протягом двох місяців", – сказав він.

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