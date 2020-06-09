Предлагаю Зеленскому сломать себе ногу, а не заболеть коронавирусом

Михайло Бродський Політика 17:39, 9.06.2020

Предлагаю Зеленскому начать с гепатита С, потом сломать себе ногу и т. д., а то он захотел заболеть коронавирусом.

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Політика

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