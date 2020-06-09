Предлагаю Зеленскому начать с гепатита С, потом сломать себе ногу и т. д., а то он захотел заболеть коронавирусом.
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УКРАЇНА:
Підтверджені випадки: 27 856.
Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.
У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.
У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.
До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.
У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.