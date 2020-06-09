УКРАЇНА: Підтверджені випадки: 27 856. Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.