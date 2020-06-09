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9 червня • оновлено в 18:23
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Михайло Бродський
Михайло Бродський
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Предлагаю Зеленскому сломать себе ногу, а не заболеть коронавирусом

5.5т
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Предлагаю Зеленскому начать с гепатита С, потом сломать себе ногу и т. д., а то он захотел заболеть коронавирусом.

Предлагаю Зеленскому сломать себе ногу, а не заболеть коронавирусом

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Автор
Михайло Бродський Михайло Бродський
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Михаила Бродского
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

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