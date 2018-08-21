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"Празька весна": чи був прем'єр Чехії агентом спецслужб? (відео)

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Півстоліття тому радянські війська придушили "Празьку весну". Тінь соціалістичного минулого знову наздогнала чехів. Прем'єра країни Андрея Бабіша підозрюють у тому, що він був агентом спецслужб.21 серпня 1968 року радянські танки увійшли на вулиці чехословацької столиці. "Празька весна" - мрія про свободу - була придушена силою. Після цього спецслужби отримали ще більше влади. Дослідники вважають, що до них міг належати і чинний прем'єр Чехії Андрей Бабіш.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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