Правозахисники закидають коаліції під проводом США воєнні злочини у Рацці

В Amnesty International вважають, що коаліція під проводом США несе відповідальність за використання невисокоточної зброї щодо житлових кварталів. Правозахисники закликають до незалежного розслідування.Правозахисна організація Amnesty International на основі зібраної інформації зробила висновок, що у 2017 році під час звільнення сирійської Ракки від бойовиків "Ісламської держави" (ІД) силами міжнародної коаліції під проводом США загинули сотні мирних жителів, а тисячі отримали поранення. Такі дані містяться в доповіді, опублікованій у вівторок, 5 червня.

У лютому представники організації провели спеціальне дослідження. Вони опитали десятки свідків операції та оглянули у Рацці низку місць, які зазнали авіа- та артилерійських обстрілів. Експерт AI з питань Близького Сходу Ільяс Заліба вважає, що саме США відповідальні за використання невисокоточної зброї в густонаселених районах. Міжнародне право твердить, що сторони конфлікту не повинні завдавати шкоди цивільним, зазначив він.

Правозахисники з АІ закликали до незалежного розслідування ситуації і до виплати належних компенсацій постраждалим. У заяві йдеться, що загибель мирних жителів в ході звільнення Ракки можна розцінювати як воєнний злочин.

Підтримувані США "Демократичні сили Сирії" розпочали операцію із визволення міста від ІД червня 2017 року. Ракку називали фактичною столицею ІД в Сирії. Ісламісти захопили Ракку в 2014 році.