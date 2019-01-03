Праворадикали патрулюють Амберг після хуліганства біженців

Влада Амберга занепокоєна патрулями правих радикалів у місті. В грудні біженці напідпитку нападали на перехожих в центрі цього баварського містечка.Праві радикали організували в баварському містечку Амберг патрулі після того, як кілька шукачів притулку здійснили напади на перехожих. Про це очільник Амберга, обер-бургомістр Міхаель Церні (Michael Cerny), повідомив виданню Mittelbayerische Zeitung в середу, 2 січня. Він зазначив, що "шокований" такою реакцією на інцидент між біженцями і жителями міста. На думку Церні, подібні прояви ненависті і загроза насильства є неприйнятними.

Інцидент в Амбергу стався 29 грудня неподалік від вокзалу та історичного центру міста. Четверо мігрантів віком від 17 до 19 років, ймовірно п'яних, завдали легких тілесних ушкоджень загалом дванадцяти перехожим. Зловмисники чинили опір поліції під час затримання. Наразі усі четверо перебувають під вартою. За наявною у німецьких ЗМІ інформацією, нападники є громадянами Сирії, Афганістану та Ірану. Мотиви нападів невідомі.

Після інциденту з нападами на перехожих в Амбергу міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) закликав посилити міграційне законодавство в країні. "Таку невмотивовану жорстокість ми не будемо терпіти", - заявив очільник МВС. За словами Зеегофера, коли люди, що подали клопотання про притулок, скоюють злочини, вони мають залишати країну. Якщо ж чинними законами це не передбачено, то закони потрібно змінити, переконаний Зеегофер.