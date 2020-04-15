Сначала об ошибающихся учителях.

Смена формата — классного на телевизионный — не влияет на качество изложения материала. К примеру, политические эксперты рассуждают одинаково что в статьях, что в живом общении, что в студии, что по Скайпу.

Для учителя умение выступать является профессией. Да, может быть телевизионный мандраж, но он проходит на первых пяти минутах. А у кого не проходит, то таких просто нельзя выпускать в эфир.

Нет, это вот такое, с примитивные ошибками, у нас нынче преподавание. В эфир попали чуть ли не лучшие из нынешних. Конечно, можно было подобрать учителей старой школы, которые умеют считать и отличают Арктику от Антарктики. Но ведь такое выступление — это ведь популярность, заработок и прочие плюшки, вот учительские "новые лица" и оттеснили в сторонку профессионалов. Как во всем в стране.

Так что преподавание с ошибками для Украины — закономерно.

Теперь о кампании в защиту ошибающихся.

Депутатам в оправдательных майках плевать на учителей. Как и на всех остальных, кроме тех, кто им платит. Они оправдывают себя. Свое приспособленчество, свой непрофессионализм, свою жадность. И делают это с демонстративной наглостью.

Почему "соросята" заслуживают на фиксацию как отдельной социально-политической системы? Потому что для того, чтобы стать элементом этой системы, необходимо обладать рядом устойчивых качеств.

Я много работаю с молодыми людьми. И поверьте, среди них есть достаточно не только владеющих английским, но и реально грамотных, воспитанных и порядочных. И многие из них участвовали в грантовых программах. Но не прижились — "грантоедская" система их отторгла.

Главное, что в этой системе надо быть предельно циничным, на уровне рефлексов. Так как невозможно не видеть, что конечно не все, но ряд решений системы работают против успешной Украины. Но "соросята" исполняют указанное, причем, под обязательный аккомпанемент патриотической трескотни на прекрасной соловьиной… Нас как бы учат демократии, которая предполагает честность, ответственность, инициативность, но в своих адептах система воспитывает лживость, вседозволенность, угодничество.

И отсюда абсолютно естественно вытекает готовность оправдывать "своих" что бы они ни совершили — ошибку в телеуроке, воровство, убийство, предательство страны.

И система "соросят" уже стала институциональной — оформлена в виде общественных движений и партий, постоянно представлена в Раде, Кабмине и других органах власти.

Как по мне, так это куда опаснее коронавируса.