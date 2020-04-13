Правки до закону про ПриватБанк: у Раді вирішили, як будуть голосувати

Розгляд 16 тис. правок до ухваленого в першому читанні законопроєкту про ПриватБанк відбуватиметься за 119 статтею Регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати правки цілими розділами.

Як повідомило джерело "Української правди" в парламентському комітеті з питань фінансів, такий підхід дасть змогу відсіювати пропозиції "цілими пачками".

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський

"Ми так уже голосували скандальний закон про "майданчики Яценка", механізм такий є", – зазначив співрозмовник.

Планується, що профільний комітет повинен узгодити текст розділів, куди увійде якась частина правок. Потім нардепи голосуватимуть за тексти розділів, відкидуючи ті пропозиції, які до цього відхилив комітет.

Тільки після цього закон може бути ухвалений в цілому за умови наявності голосів.

"Комітет повинен скласти порівняльну таблицю та пройтися щодо всіх 16 тис. правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якби хтось ставив таке завдання. Поки ж орієнтуємося на другу половину тижня", – додав член комітету.

Як писав OBOZREVATEL: