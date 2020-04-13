Правки до закону про ПриватБанк: в Раді вирішили, як будуть голосувати

Розгляд 16 тис. правок до прийнятого в першому читанні законопроекту про ПриватБанк буде відбуватися за 119 статтею регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати правки цілими розділами.

Як повідомило джерело "Української правди" в парламентському комітеті з питань фінансів, такий підхід дозволить відсівати правки "цілими пачками".

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський

"Ми так уже голосували скандальний закон про "майданчики Яценка", механізм такий є", – зазначив він.

Планується, що профільний комітет повинен узгодити текст розділів, куди увійде якась частина правок. Потім нардепи голосуватимуть за тексти розділів, відкидаючи ті правки, які до цього відхилив комітет.

Тільки після цього закон може бути прийнятий в цілому за умови наявності голосів.

"Комітет повинен скласти порівняльну таблицю і пройтися по всіх 16 тис. правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якби хтось ставив таке завдання. Поки ж орієнтуємося на другу половину тижня", – додав член комітету.

Як писав OBOZREVATEL:

7 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні так званий антиколомойський законопроект, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк буде потрібно близько року.

У понеділок, 13 квітня, о 14:00 Рада збереться на позачергове засідання, на якому, можливо, почнеться розгляд закону про банки у другому читанні.

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