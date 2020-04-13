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13 квітня • оновлено в 11:12
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Правки до закону про ПриватБанк: в Раді вирішили, як будуть голосувати

4.7т
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Розгляд 16 тис. правок до прийнятого в першому читанні законопроекту про ПриватБанк буде відбуватися за 119 статтею регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати правки цілими розділами.

Як повідомило джерело "Української правди" в парламентському комітеті з питань фінансів, такий підхід дозволить відсівати правки "цілими пачками".

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський

Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський

"Ми так уже голосували скандальний закон про "майданчики Яценка", механізм такий є", – зазначив він.

Планується, що профільний комітет повинен узгодити текст розділів, куди увійде якась частина правок. Потім нардепи голосуватимуть за тексти розділів, відкидаючи ті правки, які до цього відхилив комітет.

Тільки після цього закон може бути прийнятий в цілому за умови наявності голосів.

"Комітет повинен скласти порівняльну таблицю і пройтися по всіх 16 тис. правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якби хтось ставив таке завдання. Поки ж орієнтуємося на другу половину тижня", – додав член комітету.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Верховна Рада України
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