"Україна втратить незалежність!" В "Правому секторі" пояснили мету протесту під ОП

У середу, 2 жовтня біля Офісу президента України пройде акція "Правого сектора" з вимогою не допустити підписання так званої формули Штайнмаєра.

Про це OBOZREVATEL розповів спікер "Правого сектора" Артем Скоропадський. Він повідомив, що початок акції заплановано на 19 годину.

За його словами, в "Правому секторі" переконані, що головна небезпека підписання "формули Штайнмаєра" – "втрата незалежності".

Акція протесту в Києві 1 жовтня 2019 року Укрінформ

У цьому контексті Скоропадський підкреслив: амністія, яка передбачена в "формулі", неприпустима у жодній формі. Зокрема, не можуть бути прощені навіть ті бойовики, які не воювали, "а лише стояли на якомусь блокпосту".

В "Правому секторі" підкреслили: такі люди не можуть голосувати на місцевих виборах. "Ми не можемо допустити, щоб люди, які були членами терористичних організацій, голосували і вибирали владу для нас з вами".

В організації повідомили, що запрошують на акцію всіх небайдужих. Водночас в прес-службі підкреслили: не завжди ефективність акції залежить від кількості учасників.

"Коли у 2010 році ми виходили на акції під суди, під Лук'янівське СІЗО, нас було всього по 20-25 чоловік, це виглядало як маргінальне угруповання. Але коли почалися події на вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській, ми змогли скинути президента України Януковича. Тому не завжди все залежить від чисельності людей, які приходять", – сказав Скоропадський.

"Не важливо, скільки буде людей. Важливо, що люди там будуть", – підсумував спікер.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмаєра". Він заявив про те, що "формула" узгоджена, але не підписана.

Увечері 1 жовтня в Києві і у низці міст України пройшли акції протесту.

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