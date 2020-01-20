Правда про Оман: Пристайко припідняв завісу над таємницею візиту Зеленського

Подробиці візиту президента України Володимира Зеленського в Оман з'являться "свого часу".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає "Ліга". Дипломат зазначив, що в подорожі глави держави за кордон "ніякої теорії змови немає".

"Що стосується поїздки в Оман – очевидно, що МЗС до цього залучено, наше посольство там надало організаційне сприяння. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і Адміністрація отримуємо запити, (у відповідь) на які ми свого часу все вам пояснимо", – повідомив глава відомства.

Нагадаємо, що раніше Пристайко, виступаючи на трибуні Верховної Ради, не зміг розповісти про програму візиту президента Володимира Зеленського в Оман.

Вадим Пристайко

Як писав OBOZREVATEL:

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