Правда про Оман: Пристайко припідняв завісу над таємницею візиту Зеленського

Подробиці візиту президента України Володимира Зеленського в Оман з'являться "свого часу".
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає "Ліга". Дипломат зазначив, що в подорожі глави держави за кордон "ніякої теорії змови немає".
"Що стосується поїздки в Оман – очевидно, що МЗС до цього залучено, наше посольство там надало організаційне сприяння. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і Адміністрація отримуємо запити, (у відповідь) на які ми свого часу все вам пояснимо", – повідомив глава відомства.
Нагадаємо, що раніше Пристайко, виступаючи на трибуні Верховної Ради, не зміг розповісти про програму візиту президента Володимира Зеленського в Оман.
Вадим Пристайко
Як писав OBOZREVATEL:
Президента Володимира Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.
В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві о 2:37. Водночас український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.
Журналістка "Країни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру в компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прибув із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній, спеціально під замовлення).
Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів ду Оману й Росії.
Через кілька днів після того, як Зеленський покинув країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який правив 50 років (з 1970 року).
OBOZREVATEL писав, що загалом у цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати й на те, що президент України провів у арабській країні переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.
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