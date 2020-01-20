Головна Новини
20 січня • оновлено в 15:48
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Правда про Оман: Пристайко припідняв завісу над таємницею візиту Зеленського

6.2т
Читати матеріал російською

Подробиці візиту президента України Володимира Зеленського в Оман з'являться "свого часу".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає "Ліга". Дипломат зазначив, що в подорожі глави держави за кордон "ніякої теорії змови немає".

"Що стосується поїздки в Оман – очевидно, що МЗС до цього залучено, наше посольство там надало організаційне сприяння. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і Адміністрація отримуємо запити, (у відповідь) на які ми свого часу все вам пояснимо", – повідомив глава відомства.

Новини
"Провісник апокаліпсису": в поїздці Зеленського в Оман побачили ще один фатальний нюанс

Нагадаємо, що раніше Пристайко, виступаючи на трибуні Верховної Ради, не зміг розповісти про програму візиту президента Володимира Зеленського в Оман.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Як писав OBOZREVATEL:

  • Президента Володимира Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки на різдвяні свята.

  • Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

  • В Україні Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився в Києві о 2:37. Водночас український літак зі 167 пасажирами розбився в Ірані вранці 8 січня.

  • Журналістка "Країни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру в компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прибув із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній, спеціально під замовлення).

  • Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів ду Оману й Росії.

  • Через кілька днів після того, як Зеленський покинув країну, в Омані помер султан Кабус бен Саїд, який правив 50 років (з 1970 року).

  • OBOZREVATEL писав, що загалом у цій історії є багато дивних випадковостей, які можуть вказувати й на те, що президент України провів у арабській країні переговори з керівництвом Росії щодо Донбасу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Вадим Пристайко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
76
21
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
ЗЄ нічого іншого, як здавати Україну ніколи не робив і не робить. Так що нічого "розкривати" про поїздку доОману нема сенсу.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куни Чан
Куни Чан
Да бабки офшорные он там подтверждал. Вы че рагули не в курсе кошерных офшоров которыми пользуются международники?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Johnson Peter
Johnson Peter
Рийте ще більшу яму своїми брехнями.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги