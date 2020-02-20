"Правда – на боці України!" Порошенко вшанував пам'ять Небесної Сотні

П'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною та депутатами партії "Європейська солідарність" взяли участь у панахиді вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як зазначив Порошенко, Україна має завжди пам'ятати про те, що Герої Небесної Сотні віддали життя за свободу нашої держави та її європейський вибір. Поплічники Януковича, за активної підтримки з Москви та мовчазної згоди чинної влади, сьогодні намагаються переписати історію Майдану. Але правда – на боці України, і вона переможе, процитувала слова п'ятого президента пресслужба партії "ЄС".

"Усі небайдужі сьогодні в цей час зібралися тут для того, щоби вшанувати пам'ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя для того, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися далі вперед, бути європейською країною", – сказав Порошенко.

Порошенко вшанував пам'ять Небесної Сотні

"Шість років минуло з того часу, коли перемогли Гідність і Свобода. Ми завжди маємо пам'ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу. Бо 18-20 лютого 2014 року були найбільш трагічні дні і години на цьому святому місці. І ми маємо зробити все для того, щоби справа, задля якої заплачена така висока ціна, щоб це було недарма", – наголосив п'ятий президент.

Також лідер "ЄС" наголосив, що рішення Зеленського про передачу беркутівців Росії блюзнірське щодо тих, хто постраждав на Майдані, та їхніх родин.

"Зараз піднімають голову сили реваншу. Янукович із Московії благословляє чинну українську владу на реванш. Злочинці, які вбивали Героїв Небесної Сотні, обміняні волею чинної влади, випущені на волю", – сказав він.

"Моя позиція абсолютно чітка: подивіться в очі тих родин, які втратили своїх героїв. Подивіться, що зараз відбувається. Адвокат Януковича став відповідальним за розслідування справ Майдану. Адвокати Януковича зараз переслідують героїв Революції Гідності. І зупинити ми це можемо лише нашою єдністю. Лише коли ми об’єднаємося навколо цінностей Революції Гідності і свободи", – зазначив Порошенко.

П'ятий президент наголосив, що спроби Зеленського побачити в очах Путіна мир є марними, бо саме Путін вже шостий рік веде війну проти України і вбиває її захисників.

"Влада досі не розібралася, що в країні війна, називає події, які відбулися вчора і позавчора, провокаціями і намагається в очах Путіна розгледіти мир і любов до України.

Нічого ви там не побачите – крім війни і бажання знищити Україну. І не називайте це провокаціями, бо це війна. Війна за нашу рідну землю і державу! Війна за те, за що віддали своє життя Герої Небесної Сотні", – наголосив Порошенко.

"Вони намагаються переписати історію. Ми це точно не дамо зробити. Не дамо зробити, бо з нами український народ і правда, віра, церква і Господь Бог. І з нами точно буде перемога!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого у Києві відбуваються пам'ятні заходи, приурочені до Дня Небесної Сотні. Шість років тому, під час Революції Гідності, трапився масовий розстріл протестувальників силовиками.

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