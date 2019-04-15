Правда чи брехня? Заявам команди Зеленського влаштували перевірку

Експерти проекту "Дослівно" Комітету виборців України проаналізували низку заяв членів команди кандидата у президенти Володимира Зеленського на предмет фактів, маніпуляцій, брехні і перебільшень.

В цілому вони детально розібрали дев'ять ключових меседжів представника штабу Дмитра Разумкова, члена штабу Руслана Стефанчука і радниці Зеленського з правових питань Ірини Венедиктової. Крім того, в поле зору експертів потрапили деякі тези передвиборчої програми кандидата у президенти, пише "Детектор медіа". У результаті був зроблений висновок, що з дев'яти проаналізованих тверджень три були правдивими, шість не відповідають дійсності або мають маніпулятивний характер.

1. "У вас у "Мінську" що написано першим пунктом? Там першим пунктом, чи не припинення вогню?". Дмитро Разумков, спікер штабу Володимира Зеленського, 29 березня 2019 року, телеканал Zik, програма "Народ проти".

Правда. У Мінському протоколі і Комплексі заходів по його виконання першими пунктами прописано припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

2. "Це може бути або такий формат (в студії "Суспільного". — Ред.), або такий формат (на НСК "Олімпійський". — Ред.). По-перше, немає місця проведення. Наші колеги часто говорять "це має бути в студії". У законі цього немає. Є в законі, хто повинен бути організатором цієї події і хто платить. Колеги посилаються на постанову ЦВК, але постанова ЦВК все ж трохи нижча за законодавчою силою, ніж закон". Дмитро Разумков, спікер штабу Володимира Зеленського, 5 квітня 2019, радіо НВ.

Маніпуляція. Обов'язковість теледебатів перед другим туром виборів передбачена законом "Про вибори президента України". Закон дійсно не встановлює місце проведення теледебатів, проте місце встановлено постановою ЦВК № 472 від 5 травня 2014 року. Відповідно до постанови кандидати, які беруть участь в теледебатах, не пізніше ніж за 30 хвилин до початку ефіру прибувають в Національну суспільну телерадіокомпанію України за адресою: вулиця Мельникова, 42, місто Київ.

Володимир Зеленський

3. "Коли починаєш йти шляхом фальсифікацій і багато чого іншого, про що сьогодні говорять правоохоронні органи, це може призвести країну до хаосу. Дмитро Разумков, спікер штабу Володимира Зеленського, 29 березня 2019 року, телеканал Zik, програма "Народ проти".

Маніпуляція. Міжнародні спостерігачі заявили, що вибори в Україні були вільними і конкурентними, право на свободу вибору було дотримано. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзвітував, що були незначні порушення, проте вибори пройшли "спокійно, добре і організовано".

4. "За сьогоднішньої системи влади фактично немає процедури, коли призначивши президента або народного депутата, я можу звільнити його. Руслан Стефанчук, член штабу Володимира Зеленського, 5 квітня, "Радіо Свобода", програма "Ваша свобода".

Правда. В Україні не ухвалений закон про імпічмент.

5. "Моя мета — повна відкритість діяльності влади". Передвиборча програма Володимира Зеленського.

Маніпуляція. Напередодні другого туру виборів громадський рух "Чесно" закликав Зеленського оприлюднити декларацію про доходи за 2018 рік. Це повинен бути крок, який сприяв би прозорості виборчих фінансів. Однак прес-служба Зеленського заявила, що кандидат не буде оприлюднювати декларацію за 2018 на запит "Чесно". У прес-службі відзначили, що декларація Зеленського за 2018 буде представлена ​​в межах термінів, встановлених чинним законодавством, і оприлюднена відповідно до чинного законодавства.

6. "Коли перед нами постало питання пошуку людини, яка могла би розглядатися на військову посаду, Володимир зустрівся з паном Кривоносом, було досягнуто домовленостей. Через два дні ця людина підтримала Петра Порошенка". Руслан Стефанчук, член штабу Володимира Зеленського, 2 квітня 2019 року, Суспільне телебачення.

Правда. 6 березня кандидат у президенти Сергій Кривонос зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав Петра Порошенка.

7. "Протягом своєї професійної діяльності, яка була три місяці, він (Зеленський. — Ред.) встигав проводити зустрічі з експертами, зустрічі з журналістами, показував себе і в штабі, в блозі, і у журналістів — у Гордона у нього було інтерв'ю, і з сім'єю було інтерв'ю на ICTV. Тому сказати, що взагалі він себе не показував, для людини, яка зайшла на політичне поле протягом трьох місяців, — це дуже багато". Ірина Венедиктова, радник Володимира Зеленського з правових питань, 4 квітня 2019 року, телеканал UA: Перший, програма "Теми дня".

Володимир Зеленський

Перебільшення. Зеленський заявив про себе як про політика і кандидата у президенти в ніч з 31 грудня на 1 січня. Інтерв'ю у Дмитра Гордона опубліковано 25 грудня.

8. "У 2014 не було дебатів. Ми це сприйняли спокійно". Ірина Венедиктова, радник Володимира Зеленського з правових питань, 4 квітня 2019 року, телеканал UA: Перший, програма "Теми дня".

Неправда. У 2014 році вибори президента України відбулися в один тур. Обов'язкові теледебати передбачені законом "Про вибори президента України" тільки в тому випадку, якщо призначається другий тур виборів.

9. "Такого ефекту від політичної діяльності Зеленського ми ні від кого не побачили. Ми побачили, що молодь прийшла на вибори. Коли таке було?" Ірина Венедиктова, радник Володимира Зеленського з правових питань, 4 квітня 2019, телеканал UA: Перший, програма "Теми дня".

Неправда. За словами заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайла Міщенка, рівень активності молоді на цих виборах був нижчий, ніж на президентських виборах 2014 року, коли на вибори прийшли 46% людей у віці від 18 до 29 років, і 2004 року, коли на вибори прийшов 71% молоді. На нинішніх виборах ця цифра склала 40%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про перші десять кроків Зеленського на посаді президента і кадрові призначення, які він готує.

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