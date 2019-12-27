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27 грудня • оновлено в 15:56
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"Права за сало?" Мережу розлютило хамське паркування "Юзіка". З'явилися фото

12.5т
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У мережі спалахнула хвиля обурення через фото з неправильно припаркованою машиною народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова ("Юзіка").

Вони були зроблені в рідному місті парламентаря – Кривому Розі. Знімки опублікував користувач Алекс Ігнатенко в спільноті "Це Кривий Ріг, дитинко" на Facebook.

"Дзержинка. "Юзік" припаркувався біля "Кіптяви і баклажану". Права за сало?" – написав автор публікації.

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"Юзік" по-хамськи припаркувався в Кривому Розі

"Юзік" по-хамськи припаркувався в Кривому Розі

Алекс Ігнатенко

"Юзік" по-хамськи припаркувався в Кривому Розі

"Юзік" по-хамськи припаркувався в Кривому Розі

Алекс Ігнатенко

У коментарях під постом люди також вибухнули гнівом через ігнорування нардепом елементарних правил паркування.

"Йому можна", "Гнати цього "Юзіка" сц*ними ганчірками! Дістав вже. Думає, раз кент презика, то все можна. Він тепер тут цар і бог", "Юзіку" тепер все можна!" – обурюються українці.

"Права за сало?" Мережу розлютило хамське паркування "Юзіка". З'явилися фото

"Права за сало?" Мережу розлютило хамське паркування "Юзіка". З'явилися фото

"Права за сало?" Мережу розлютило хамське паркування "Юзіка". З'явилися фото

"Права за сало?" Мережу розлютило хамське паркування "Юзіка". З'явилися фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня Корявченков тимчасово заблокував роботи з розчищення будівлі згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами.

Випадок автохамства трапився навпроти в'їзду на територію розчищення завалів на вулиці Троїцькій у Одесі. Нардеп покинув свій елітний позашляховик Toyota просто посеред перехрестя й пішов.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Я давно пропонував у таких випадках вішати поряд яскравий мішечок з цвяшками і написом " Хлопчики і дівчатка, напишіть або намалюйте цвяшками на машинці дяді що ви про нього думаєте. Він вам буде дуже вдячний..."
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Иванов Коля
Иванов Коля
Чем больше такой фигни показывает "ОБОЗ", тем меньше его читают.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
"возмущены" всё те же 5 боевых фейспукнутых пидapaса))))))
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