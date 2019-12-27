"Права за сало?" Мережу розлютило хамське паркування "Юзіка". З'явилися фото

У мережі спалахнула хвиля обурення через фото з неправильно припаркованою машиною народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова ("Юзіка").

Вони були зроблені в рідному місті парламентаря – Кривому Розі. Знімки опублікував користувач Алекс Ігнатенко в спільноті "Це Кривий Ріг, дитинко" на Facebook.

"Дзержинка. "Юзік" припаркувався біля "Кіптяви і баклажану". Права за сало?" – написав автор публікації.

"Юзік" по-хамськи припаркувався в Кривому Розі Алекс Ігнатенко

"Юзік" по-хамськи припаркувався в Кривому Розі Алекс Ігнатенко

У коментарях під постом люди також вибухнули гнівом через ігнорування нардепом елементарних правил паркування.

"Йому можна", "Гнати цього "Юзіка" сц*ними ганчірками! Дістав вже. Думає, раз кент презика, то все можна. Він тепер тут цар і бог", "Юзіку" тепер все можна!" – обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня Корявченков тимчасово заблокував роботи з розчищення будівлі згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами.

Випадок автохамства трапився навпроти в'їзду на територію розчищення завалів на вулиці Троїцькій у Одесі. Нардеп покинув свій елітний позашляховик Toyota просто посеред перехрестя й пішов.

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