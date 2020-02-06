Права і паспорт у смартфоні: в Україні запустили додаток "Дія"

Міністерство цифрової трансформації 6 лютого презентувало свій мобільний додаток "Дія", який дозволить українцям користуватися багатьма державними послугами за допомогою смартфона.

На презентації були присутні президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Куратором цього проєкту був міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави наголосив, що, таким чином, отримала старт його ідея, озвучена під час передвиборчої кампанії, про "державу у смартфоні". "Держава має бути для людини зручним і зрозумілим сервісом, і мобільний додаток "Дія" є першим кроком на шляху до цієї мети", – сказав він під час заходу.

Володимир Зеленський Офіс президента

Чим програма допоможе українцям

За словами Зеленського, завдяки мобільному додатку "Дія", який відтепер є в Apple Store і Google Play, дев'ять мільйонів українців зможуть користуватися посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.

Глава держави зазначив, що робота зі створення сервісу тривала всього пів року.

"Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. Вітаю нашу країну! Дуже важливо, що на створення цього додатка не було витрачено жодної гривні з державного бюджету", – зазначив президент.

За словами Володимира Зеленського, до кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів.

Володимир Зеленський Офіс президента

"За допомогою смартфона громадяни України зможуть засвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій тощо", – зазначив він.

Крім того, з нового року в пілотному режимі стартувала послуга "еМалятко". Зараз вона доступна у Харкові, Вінниці, Кривому Розі та Луцьку, а через кілька місяців з'явиться ще в десятках великих міст України.

"еМалятко" об'єднує до десяти державних послуг, потрібних при народженні дитини. Тепер ці послуги можна отримати за однією заявою відразу в пологовому будинку взагалі онлайн. Без подачі 37 різних документів і походу а 11 установ, як це було раніше", – повідомив Зеленський.

Де завантажити

Мобільний додаток "Дія" відтепер є в Apple Store (https://apple.co/31CzIJK) і Google Play (http://bit.ly/39dxIKt).

Як повідомляв OBOZREVATEL, профільне міністерство займається 90 проєктами. З основних ідей:

Електронний кабінет громадянина. Він буде доступний у смартфоні вже за кілька місяців. "Він дозволить побачити цифрові права, паспорт, вашу нерухомість тощо. Коли держава відправить запит щодо ваших даних, вам прийде повідомлення".

Пілотний проєкт із цифрових прав, онлайн-студентський.

"еМалятко". При народженні дитини є можливість заповнити одну форму, і отримати відразу декілька послуг – соцвиплати, свідоцтво про народження тощо.

ID-14 – при отриманні паспорта людину реєструватимуть як платника податків.

Оформлення пенсії онлайн.

Електронне резидентство. "В Україні стане зручно відкрити рахунок або бізнес, не приїжджаючи в саму країну. Зробити це через посольство".

Аудит реєстрів та е-перепис.

"Без довідок". Зробити так, щоб частина послуг "відпала" як непотрібна.

Кабінет забудовника. Ліцензії можна отримати без участі чиновників.

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