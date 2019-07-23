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Працював із Кучмою, Ющенком і Порошенком: Зеленський призначив новим старого радника

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, призначив своїм радником Руслана Демченка.

Відповідний указ (№548) опублікований прес-службою на сайті Адміністрації президента.

Відомо, що Демченко раніше був радником п'ятого президента країни Петра Порошенка, главою офісу третього президента Віктора Ющенка, а також заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Працював із Кучмою, Ющенком і Порошенком: Зеленський призначив новим старого радника

Скріншот

Як пише УП, у жовтні 2018 року Демченко представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську.

Із 23 вересня 2014 року він був радником Порошенка. У 2010-2014 роках працював заступником міністра закордонних справ, у лютому 2014-го кілька днів виконував обов'язки глави відомства.

Із 2006 до 2010 року очолював офіс президента Ющенка. У 2000-2005 роках Демченко – консул України в Стамбулі, потім посол України в Сербії і Чорногорії.

У кінці 1990-х обіймав посаду заступника керівника управління Адміністрації президента Кучми. У 1992-1996 роках був другим секретарем посольства України в США.

Руслан Демченко

Руслан Демченко

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Віктор Ющенко Леонід Кучма
Місце
Україна
Теги
політика Офіс президента
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