Працював із Кучмою, Ющенком і Порошенком: Зеленський призначив новим старого радника

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 липня, призначив своїм радником Руслана Демченка.

Відповідний указ (№548) опублікований прес-службою на сайті Адміністрації президента.

Відомо, що Демченко раніше був радником п'ятого президента країни Петра Порошенка, главою офісу третього президента Віктора Ющенка, а також заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

Володимир Зеленський president.gov.ua

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Як пише УП, у жовтні 2018 року Демченко представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську.

Із 23 вересня 2014 року він був радником Порошенка. У 2010-2014 роках працював заступником міністра закордонних справ, у лютому 2014-го кілька днів виконував обов'язки глави відомства.

Із 2006 до 2010 року очолював офіс президента Ющенка. У 2000-2005 роках Демченко – консул України в Стамбулі, потім посол України в Сербії і Чорногорії.

У кінці 1990-х обіймав посаду заступника керівника управління Адміністрації президента Кучми. У 1992-1996 роках був другим секретарем посольства України в США.

Руслан Демченко LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 липня в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради.

Згідно з даними Національного екзит-полу, найбільшу кількість нардепів до парламенту призведе партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

Офіційні результати ЦВК підтвердили це. За даними обробки 98,05% протоколів, найбільше голосів отримала партія "Слуга народу" – 43,14%.

У мережі показали попередній список партій, які 5 років отримуватимуть державне фінансування, оскільки набрали більше 2% підтримки.

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