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"Працювати всю ніч!" Стало відомо про таємну зустріч Зеленського зі "слугами народу"

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Президент України Володимир Зеленський напередодні першого засідання Ради 9-го скликання проведе закриту нараду з фракцією "Слуга народу".

Про це повідомляє "Лівий берег" з посиланням на джерело в політичній силі. Зустріч майбутніх парламентаріїв відбудеться в середу, 28 серпня.

"З 16:00 до 19:00 всі ми збираємося в "Парковий" [виставковий центр, там раніше знаходиться штаб СН], де пройде зустріч майбутньої фракції з президентом Володимиром Зеленським", - повідомив він.

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На закритій нараді також буде представлений майбутній прем'єр-міністр - Олександр Гончарук.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

З відкритих джерел

За словами джерела, депутатам попередньо була поставлена задача "бути готовим працювати всю ніч з 29 на 30 серпня, а також до можливого блокування трибуни опозицією".

Також він заявив, що "в перший же день ми повинні будемо прийняти близько 100 законів, прийняти закон про велику реформу прокуратури, яку очолить Рябошапка", а також планується голосування за склад уряду.

Володимир Зеленський і партія "Слуга народу"

Володимир Зеленський і партія "Слуга народу"

З відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в "Слузі народу" назвали імена майбутніх глав комітетів Верховної Ради, майже всі з яких дісталися пропрезидентській партії.

Раніше також стало відомо, що "Слуга народу", ймовірно, складе коаліцію з двома партіями - "Голосом" і "Батьківщиною".

Що стосується посад міністрів оновленого Кабміну, то, за словами одного з лідерів СН Давида Арахамії, крісла визначені вже приблизно на 70%.

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Особи
Володимир Зеленський Руслан Рябошапка Олексій Гончарук
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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