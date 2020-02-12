"Працювати було неможливо!" У "Слузі народу" розповіли, як Богдан матюкав нардепів

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, який курирував і роботу Верховної Ради, у спілкуванні з парламентарії не підбирав слів. Доходило навіть до матів.

Про це депутати з фракції "Слуга народу" на умовах анонімності розповіли "Буквам". За їхніми словами, через різку манеру у Богдана часто виникали розбіжності, у тому числі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим.

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан rbc.ua

"Для нього завжди важливий результат, а не процес. І він не підбирає слів - мат так мат – через що у нього траплялися розбіжності з тим же Разумковим, депутатами та іншими керівниками, які до такого не звикли", – зауважив один з нардепів.

Він зазначив, що без ідеї Богдана працювати парламенту в турборежимі, вони б не зняли з себе недоторканність, однак працювати так було неможливо.

"Треба визнати, без цієї ідеї Богдана ми б з себе і недоторканність не зняли б. Але працювати в такому темпі було неможливо. У результаті з'явилося невдоволення на Банковій, що ми не робимо це так швидко, як там того хочуть. Богдан частіше за інших висловлював це невдоволення у властивій йому грубуватою манері ", – сказав нардеп.

Інший депутат від "Слуги народу" додав, що "поки Богдан працював, проводив наради, хтось просто сидів на вухах у президента і розповідав, як той погано працює".

Нардепи заявили, що після звільнення Богдана "краще не стане", але і "гірше не буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL , 11 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

На місце голови ОП призначений Андрій Єрмак, який до цього обіймав посаду помічника президента.

Якими скандальними витівками запам'ятався Богдан під час роботи главою ОП, можна прочитати тут.

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