Працювала в Москві: що відомо про нову главу Посольства США в Україні

Крістіна Квін, яка після закінчення місії Вільяма Тейлора тимчасово очолила Посольство США в Україні, раніше працювала дипломатом в Москві і Парижі.

Як передає НВ, Квін отримала диплом бакалавра в галузі політології в Лос-Анджелесі (Оксидентал Коледж) і деякий час працювала маркетологом Los Angeles Times, одній з найбільш тиражних газет США.

Потім вона закінчила магістратуру Військового коледжу армії США (в області стратегічних досліджень).

З 1992 року Квін працює на дипломатичній службі США, вперше була призначена в консульство в Парижі, після чого встигла попрацювати в Москві (займалася питаннями навколишнього середовища та енергетики) та посольстві Лондона.

До Києва вона Квін потрапила після відсторонення американського посла Марі Йованович, фактично очолюючи місію США майже місяць.

Крістіна Квін Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про те, що Тейлор піде з посади тимчасово повіреного у справах США в Україні з 1 січня, стало відомо 19 грудня. Тоді ж Квін була названа його наступницею.

Тейлор змінив на посту посла США Марі Йованович, яка у травні залишила Україну. За федеральним законом він міг працювати на тимчасовій основі максимум 210 днів.

В кінці своєї каденції він записав звернення до громадян України, в якому похвалив її за прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі та висловивши підтримку від усіх політичних сил США.

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