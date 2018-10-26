Напади на журналістів в Україні: у поліції відзвітували про розслідування

Поліція Київської області розслідувала кримінальне провадження щодо охорони кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука, яка напала на українських журналістів.

Про це в ефірі авторської програми "Євроінтегратори" на ObozTV заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Йдеться про час зйомки прильоту скандального політика Віктора Медведчука в аеропорт Жуляни, який фіксувала на камеру знімальна група разом із журналістом Михайлом Ткачем. Тоді група невідомих напала на журналіста та операторів.

"Під час прильоту Медведчука в аеропорт Жуляни поліція Київської області точно розслідувала кримінальне провадження про перешкоджання, там навіть один підозрюваний у нас був встановлений, йому була пред'явлена підозра", — прокоментував хід розслідування Шевченко.

Друга ситуація стосується весілля сина Генерального прокурора Юрія Луценка. У тому випадку співробітники Управління державної охорони також заблокували журналістів.

"Щодо весілля не готовий точно сказати, але думаю, що там розслідування могла проводити прокуратура, оскільки потенційні підозрювані, якщо вони там були, швидше за все, і УДО це визнавало — були державними службовцями або офіцерами. Тобто тут все провадження стосовно державних службовців або військовослужбовців проводять відповідні слідчі органи прокуратури. Точно можу сказати, що начальник поліції Києва повідомляв публічно про те, що підозрюваному в перешкоджанні Ткачу під аеропортом була пред'явлена підозра", — пояснив Артем Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опозиційний журналіст Джамаль Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня. Через деякий час турецька розвідка оприлюднила шокуючу інформацію про його насильницьке вбивство.

При цьому в смерті саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі простежується аналогія із вбивством Георгія Гонгадзе в Україні.