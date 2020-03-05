"Працює проти опонентів влади": у Порошенка потролили Венедіктову через гасло ДБР "закон один для всіх"

Партія "Європейська солідарність" оприлюднила відеоролик, який "тролить" Державне бюро розслідувань і його очільницю Ірину Венедіктову.

Відео з'явилося у мережі Facebook. У політсилі зазначили, що вона неодноразово заявляла, що у ДБР "закон один для всіх", і навіть зняла на цю тему ефектне відео у стилі "95-го кварталу" – за гроші платників податків.

У партії Порошенка нагадали, як попередник Венедіктової Роман Труба на широко відомих плівках звітував перед керівником Офісу Зеленського Андрієм Богданом, обіцяючи зробити пріоритетною справу проти Порошенка.

"Андрій Йосипович, я тобі обіцяю, що я все зроблю. Ця справа для нас пріоритетна" – йдеться на записах Труби.

А слідчий Корецький, який курує справи ДБР проти Порошенка, визнав, що ці провадження є політичними переслідуваннями.

У "ЄС" нагадали, що світові та європейські лідери неодноразово застерігали Зеленського від політичних переслідувань. Зокрема, президент Європейської ради Дональд Туск засудив політичні переслідування в Україні.

"Будь-яка спроба залякування лідерів опозиції стане предметом занепокоєння в Європі", – наголосив Туск.

Попри це справу Труби не менш заповзято продовжує його наступниця Венедіктова. Відомство виконує замовлення влади і "п’ятої колони" Кремля на переслідування патріотів, волонтерів, героїв війни проти російської агресії.

"Слідчі ДБР прийшли з обшуком у дім волонтерки Марусі Звіробій. Підозру щодо погрози вбивством президента України вручили Софії Федині. В Печерському районному суді проходить засідання, на якому мають обрати запобіжний захід кіборгу, генерал-майору Дмитру Марченку", – це заголовки щоденних новин в українських ЗМІ.

"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента і не ставайте Януковичем – в нього дуже погане було минуле", – застеріг президента Зеленського лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час акції проти політичних переслідувань під ДБР.

У "Європейській Солідарності" також нагадали, що Венедіктова виступає за скасування закону про амністію для учасників Революції Гідності. Як відомо, цю ідею активно просувають в інформаційному просторі поплічники режиму Януковича та ідеологи Антимайдану. А колишнього адвоката президента-втікача Віктора Януковича Олександра Бабікова Венедіктова узагалі призначила своїм першим заступником. Родини Героїв Небесної Сотні та активісти прогнозують "злив" справ Майдану – говорить народна депутатка Софія Федина.

"ДБР не грає в політику" – пафосно заявила Венедіктова. Але все це вже колись було – нагадали у "Європейській Солідарності". Генпрокурор Януковича Віктор Пшонка теж заявляв, що силового розгону Євромайдану не буде. А потім був змушений ганебно тікати – так як і його політичний патрон Янукович.

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