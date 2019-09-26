Головна Новини
27 вересня • оновлено в 19:02
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Працює на весіллях: "слуга народу" призначив помічницею танцівницю

6.2т Читати матеріал російською

Єдиною помічницею народного депутата від фракції "Слуга народу" Олексія Мовчана стала 24-річна танцівниця, весільний адміністратор Валерія Гриценко.

Ще на початку 2019 року вона шукала роботу організатора заходів, передає "Радіо Свобода".

Наразі на сайті парламенту сказано, що Гриценко працює у Мовчана за строковим трудовим договором на постійній основі.

Новини
"Всі це знають": "Слуга народу" Беленюк розповів, чому піде з Ради

Валерія Гриценко

Валерія Гриценко

Радіо Свобода

Відомо, що дівчина закінчила Харківську державну академію культури. Вона хореограф-постановник, як танцівниця працювала в турецьких готелях і на лайнері.

Крім того, Валерія Гриценко – дочка секретаря кременчуцької міськради Юрія Гриценка.

Працює на весіллях: "слуга народу" призначив помічницею танцівницю

Радіо Свобода

Відзначимо, Олексій Мовчан потрапив до Верховної Ради 9-го скликання як мажоритарник від "Слуги народу", перемігши на 150-му виборчому окрузі Полтавської області.

Він є головою підкомітету з питань регулювання державних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Працює на весіллях: "слуга народу" призначив помічницею танцівницю

Радіо Свобода

Працює на весіллях: "слуга народу" призначив помічницею танцівницю

Радіо Свобода

Працює на весіллях: "слуга народу" призначив помічницею танцівницю

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський потрапив у гучний скандал після відвідин однієї зі шкіл у Дніпрі.

Він нарахував на території школи 20 відкритих каналізаційних люків і обізвав "інфантильними долбо*бами" батьків школярів. На думку нардепа, батьки в цій ситуації повинні самостійно скинутися на нові люки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
фотографии політика Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
43
6
Смішно
2
Цікаво
20
Сумно
20
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Я б ей вдул
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Udmurt Anti
Udmurt Anti
Ну от "слуги" і дорвалися до влади - тепер за наш рахунок у них буде свято, а охлос може подивитися "сватів", послухати вінника, порадіти за презика.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
70rus xxx
70rus xxx
Так ЗЕ и не скрывал,что вокруг него все его.Он тоже корпоративы вел.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel