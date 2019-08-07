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Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Військовий Всі статті автора

Загиблі на фронті: інцидент, який заважає основному шоу

5.3т

"Шоу з боярою".

Так, для нього це інцидент.

Загибель чотирьох бійців - інцидент.

Інцидент в придуманому їм світі, де можна "просто перестати стріляти". Де можна пограти в "добру волю" і перемир'я за рахунок тих, кому це "перемир'я" прилітає у вигляді злого заліза. Де не потрібно помічати, як ворог весело і безкарно зміцнюється, і готується до ескалації. Де цілий начальник генерального штабу розповідає про благополучне продовження "режиму тиші" в той самий момент, коли гелікоптери вже вилетіли за чотирма пораненими.

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Вчера Зеленский вбил очередной клин между собой и армией

Людина, що займає посаду верховного головнокомандувача говорить про інцидент.

Він говорить про те, що Україна повинна бути " єдиною і мирною". І ви ніяк не поясните йому, що країна, існування якої не входить в плани відмороженого ворога, може бути "єдиною" тільки будучи озброєною до зубів, сильною і готовою в будь-який момент дати болючу відповідь на акт агресії.

Він ніколи цього не зрозуміє.

Для нього "мирна Україна" - це придуркуваті картонні персонажі "Сватів". І їх благоденство - це та модель існування, яка "прописана" нам в імперському сценарії. Грядка, на якій ростуть недолугі телепні малоросійської губернії. Такими, як їх представляє середній російський житель.

А ви що, ніколи не задавалися питанням, чому українців у Зеленського грають російські актори?

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Четверо погибших: пора бы верхушке осознать, что у нас идет война

А що ви очікували?

95 квартал це невід'ємна частина російського шоу-бізнесу. Саме російського, як і "весь цей КВН".

Який не має ні краплі від національного українського. Крім карикатурних чубів і шароварів, знову таки з імперського набору реквізиту.

Російський шоубіз найбільш закапсульована, консервативна і відрізана від решти світової культури система. Вона як настойка "бояришніка" (не плутати з глодом) - дешева, звична і доступна. Вона завжди однакова - позавчора, вчора і сьогодні. Вона буде завтра і післязавтра, як гарантія звичного дурману, що сковує будь яке прагнення вирватися за межі старого брудного імперського двору.

95 квартал, як і його головний фронтмен - теж нікуди не вирвалися. Вони просто злегка адаптувалися, розбавивши "бояришнік" місцевим самогоном, але напій так і залишився - "бояришніком".

Їх світ - це світ окреслений кордонами "руського мира" у виконанні російської "культурної інтелігенції". Навіть їх зв'язок з зовнішнім світом - це гастролі для ностальгуючих емігрантів, що зберігають в собі совок навіть серце цивілізованого світу.

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Что такое - четверо погибших?

А тепер, людина плоть від плоті всього цього - викинута на самий верх піраміди.

Ви очікуєте змін? Нового?

Вибачте. Бояришнік, тільки бояришнік, або "бояра".

Все життя, вся діяльність, весь бізнес, все на чому він сформувався і зріс - торгівля духовним "бояришніком".

Просто раніше репліки і репризи йому писав "тамбовський вовк", а зараз "коломойські вовки" і американські піарники.

І він буде робити це не зі злим умислом. Просто в рамках свого світосприйняття.

Де всі добрі друзі - зірки російського шоубізу. Де більшість тих, хто споживає твої шоу і кінопродукцію - росіяни. Де вагоме джерело власного добробуту - в росії.

Де піком кар'єри вважалося "підкорення Москви".

Все, що було до цього на сцені "кварталу", все, що зараз відбувається на максимально великій політичній сцені - віддає "бояришніком".

Спочатку був "бояровий" гумор і "боярові" фільми.

На виборах - всім теж налили "бояришніка", замаскувавши його домішками за смаком. І кожен випив за свої надії та ілюзії. Але все випили бояри.

Коли ви дивитеся "гопник-шоу" з хамством - вам наливають бояру.

Коли в вас будять люмпена, натякаючи на "відняти і поділити" - вам наливають бояру.

Коли в коротких скетчах-роликах вам грають "народного Голобородько", а тим часом відправляють дружину двома спецбортом - вам наливають бояру.

Коли весело і оптом нагинають журналістів і засобів масової інформації - це "бояришнік'.

Коли ви вибираєте в парламент строкату публіку з найближчого супермаркету - це "бояришнік".

Коли отримують необмежену владу, але толком не знають, що далі робити - вам будуть наливати бояру. У різних формах, через різні канали, але обов'язково багато. Прямо в душу і прямо в мозок.

Тим, кого театрально називають "простим народом" - дадуть в звичному флаконі.

Патріотам і розумникам, які вирішили "спробувати" - у флаконі з тризубом, з жовто-синьою кришечкою.

Хай живе "шоу з боярою".

У них немає нічого від України. Вони навіть зіграти "діяльність в інтересах України" толком не можуть.

Тому, що "бояришнік" споживають в Малоросії. А для України це токсичний напій.

Тому зараз все пропахло боярою. Вони заляпали їм навіть прапор. Навіть війну.

І не чекайте, що вони навчаться ставитися до війни і втрат, як до реально своїх. Це інцидент. Який заважає основному шоу.

Хіба що впустять фальшиву акторську сльозу, і запропонують того-ж "бояришніка" за упокій. Поки духовного.

І що далі? А ви теж сприймайте їх як інцидент.

Мабуть, раз ми не захлинулися кров'ю на війні - нам належить ще одне випробування.

Сьорбнути бояри. Щоб отруїло і вивернуло. Щоб назавжди відвернуло. Щоб дітям і онукам заборонити настрого.

Щоб остаточно одужати

Бо це не ми - інцидент. Це вони - інцидент.

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Автор
Глеб Бабич (Позивний Лентяй) Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Гліба Бабича
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Сильно сказано.....и справедливо.Лучшие гибнут,а нам все " лига смеха",блин.Стыдно.
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