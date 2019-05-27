Позов проти Зеленського: Верховний суд зробив заяву про розпуск Ради

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради.

Про це йдеться в заяві прес-служби суду в Facebook, де зазначається, що розгляд такого позову є юрисдикцією Конституційного суду.

"Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту", - йдеться в повідомленні.

"Стверджував, що призначення позачергових виборів у ВРУ на 21 липня 2019 теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, а й як суб'єкта права на самовисування кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку й участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени", – пояснили в суді.

Водночас Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Ради "не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції".

У позивача є 15 днів на те, щоб оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч із головами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.

У цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів – скасування мажоритарки і зниження прохідного бар'єру до 3%.

23 травня стало відомо, що до Верховного суду подали скаргу на указ Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

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