ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Позов проти Зеленського: Верховний суд зробив заяву про розпуск Ради

49.7тЧитати матеріал російською

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним його указ про розпуск Верховної Ради.

Про це йдеться в заяві прес-служби суду в Facebook, де зазначається, що розгляд такого позову є юрисдикцією Конституційного суду.

"Позивач обґрунтував позовні вимоги тим, що дострокове припинення повноважень Верховної Ради України порушує його права як виборця, який брав участь у виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року і зацікавлений у безперервній і стабільній роботі парламенту", - йдеться в повідомленні.

"Стверджував, що призначення позачергових виборів у ВРУ на 21 липня 2019 теж порушує його виборчі права (не тільки як виборця, а й як суб'єкта права на самовисування кандидатом у народні депутати України), а саме перешкоджає його планам на відпочинок влітку й участі у виборах народних депутатів України, як і планувалося, восени", – пояснили в суді.

Новини
"Я не ображаюся!" Коломойський підтвердив, що Зеленський відрікся від нього

Водночас Верховний суд визначив, що рішення президента про розпуск Ради "не є формою реалізації його управлінських функцій і не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції".

У позивача є 15 днів на те, щоб оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного суду.

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація

Зеленський і Верховна Рада, ілюстрація

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниВерховний суд Украины
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
59
14
Смішно
38
Цікаво
19
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Кто читает Укроновости, в цирке не смеётся.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Казакова Марина
Казакова Марина
Спacибo всем тeм, ктo показал мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁vvrjtw8 Пpoстo прoйдя опpос пoлучилa почти полyгoдoвую зaрплатy)) Пoльзуйтeсь, пoка eсть возмoжнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Blogoff Sergey
Blogoff Sergey
нахождение недодепутатов этого созыва в раде с их недозаконами и недореформами действительно оскорбляют каждого украинца и нарушают наши права как избирателя своей полной бездеятельностью и клоунадой на трибуне.. идите вы уже лесом..
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки