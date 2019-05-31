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"Позорисько!" Зеленського розгромили в мережі за "прикид" на офіційній зустрічі

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У мережі розкритикували президента України Володимира Зеленського, який під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном не став дотримуватися дрес-коду.

Українці звернули увагу на те, що на зустріч Зеленський прийшов у чорній сорочці, а не в костюмі. Зустрічав президент делегації і вів переговори, засукавши рукава.

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"Яник відпочиває", — прокоментував фото із зустрічі відомий фотограф Гліб Гаранич.

"Про діловий етикет, мабуть, і не чув. Напевно, справи в країні скоро підуть дуже добре, якщо рукава постійно засукані", — пишуть у мережі.

"Позорисько!" Зеленського розгромили в мережі за "прикид" на офіційній зустрічі
Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

"Позорисько!" Зеленського розгромили в мережі за "прикид" на офіційній зустрічі
"Позорисько!" Зеленського розгромили в мережі за "прикид" на офіційній зустрічі
"Позорисько!" Зеленського розгромили в мережі за "прикид" на офіційній зустрічі
"Позорисько!" Зеленського розгромили в мережі за "прикид" на офіційній зустрічі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський із главами МЗС Німеччини та Франції обговорили план щодо Донбасу

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Z Bazin Jozin
Z Bazin Jozin
з такими "достойниками" можна хоч в плавках і шльопках. Підару Маасу він навіть руку потиснути не хотів. Гидувався.
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Махно Володимир
Махно Володимир
это даже не клоун! потому как даже в цирке и то в костюмах выступают! ЭТО ШУТ!
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Мастер Горный218
Мастер Горный218
Вован никак не въедет в то, что он теперь президент страны. Он все ещё думает, что он на своем квартале...
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