"Позорисько!" Зеленського розгромили в мережі за "прикид" на офіційній зустрічі

У мережі розкритикували президента України Володимира Зеленського, який під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ Німеччини і Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном не став дотримуватися дрес-коду.

Українці звернули увагу на те, що на зустріч Зеленський прийшов у чорній сорочці, а не в костюмі. Зустрічав президент делегації і вів переговори, засукавши рукава.

"Яник відпочиває", — прокоментував фото із зустрічі відомий фотограф Гліб Гаранич.

"Про діловий етикет, мабуть, і не чув. Напевно, справи в країні скоро підуть дуже добре, якщо рукава постійно засукані", — пишуть у мережі.

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Зеленський на зустрічі з главами МЗС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський із главами МЗС Німеччини та Франції обговорили план щодо Донбасу

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