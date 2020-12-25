Познер виправдав російську агресію в Україні "загрозою НАТО". Відео

Російський журналіст Володимир Познер виправдав окупацію Криму і частини Донбасу Росією, оскільки їй загрожувала присутність військ НАТО на кордоні.

Про це він заявив в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Відео бесіди опубліковано на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Познер зазначив, що "розуміє логіку президента РФ Володимира Путіна".

Гордон поставив йому питання: "Чи вважаєте ви анексію Криму і розв'язування війни на Донбасі трагічною помилкою?". На це Познер відповів: "Ні, не вважаю".

"Коли країна, в особі її керівника, вважає, що їй загрожує екзистенціальна небезпека (коли ставиться під сумнів існування об'єкта), вона не звертає уваги на жодні міжнародні угоди. Те, що відбувалося в Україні, з точки зору російського керівництва, говорило про те, що не сьогодні, так завтра, Україна стане членом НАТО. Якщо це станеться, то на російсько-українському кордоні з'являться війська НАТО", – сказав він.

Також він додав, що у випадку з Кримом, там міг би з'явитися американський шостий флот замість російського Чорноморського.

"Безумовно, це порушення (міжнародних угод), але логіка цих рішень мені зрозуміла", – пояснив Познер.

Російський журналіст навів приклад Карибської кризи, коли СРСР домовилися про розміщення ядерної зброї на Кубі.

"Президент Кеннеді заявив тоді приблизно наступне: "Ми цього не допустимо і потопимо радянські кораблі, які везуть ці ракети". Він (Кеннеді) порушив міжнародний порядок, але з точки зору США розміщення радянських ракет на Кубі було екзистенціальною загрозою", – сказав Познер .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Познер заявив, що росіяни і українці не є братніми народами, а відносини між ними ще довго не будуть емоційно близькими. За його словами, теза про "братські народи" є частиною радянської пропаганди.