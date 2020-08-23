Позиція Кернеса у відстоюванні прав місцевого самоврядування по всій країні очевидна, — Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов, який знаходиться в Харкові на святкуванні Дня міста, привітав харків'ян.

"Це почуття нескінченно глибокої поваги до сильного місту сильних людей. Це визнання чужих успіхів і досягнень", - написав Філатов 23 серпня.

Мер Дніпра підкреслив: незважаючи на різні політичні уподобання, він і градоначальник Харкова Геннадій Кернес щільно спілкуються по роботі - оскільки в питаннях ефективних змін в міському господарстві їм є що обговорити.

"Нам завжди є про що поговорити. Міста-мільйонники взагалі повинні дружити", - переконаний Філатов.

У свою чергу, Геннадій Кернес відзначив успіхи Філатова в Дніпрі, повідомивши, що нинішньому меру за перші п'ять років вдалося зробити для міста більше, ніж іншим за останні три десятиліття: "Просто відповідай:" Будете мені такі питання задавати, коли я, як Кернес , буду 15 років командувати. Ти ж навіть ще не два рази мер. Послухай, Боря, тобі нема чого соромитися".