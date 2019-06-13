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"Позиції не здамо!" У Генштабі зробили заяву щодо проходу через Керченську протоку

5.1тЧитати матеріал російською

Україна не здасть свої позиції в Керченській протоці, але нові проходження кораблів не намічаються.

Про це в інтерв'ю "ВВС" заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Звичайно, ми не збираємося здавати наші позиції в Азовському морі. Що стосується проходу, то сьогодні це питання теж не стоїть. У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати", – пояснив військовий.

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Хомчак наголосив, що спершу необхідно розібратися з актом агресії Росії, який стався під час попереднього проходження українських кораблів через протоку.

"Адже процес не завершений. Наші моряки, на жаль, перебувають у камерах РФ", – акцентував глава Генштабу.

За його словами, рівень загрози в Керченській протоці не зменшився, тому що "РФ свої наміри не залишає і постійно їх коригує залежно від ситуації".

"Ви бачите, що в Чорному морі відбувається блокування торгових суден, які заходять через Керченську протоку", – додав Хомчак.

Керченська протока

Керченська протока

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
Керченська протокаГенеральний штаб ЗСУ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А бабченко еще планируете расстреливать?
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Montana Tony
Montana Tony
Хомяк уже насрал в шаровары и отменил очередную провокацию с прохождением укропских корыт через керченский пролив
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
Каких позиций не сдает Хомчак Иловайский? Какляцкие лоханки пройдут Керченским проливом только в случае выполнения требований России или не пройдут вообще
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