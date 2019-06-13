"Позиції не здамо!" У Генштабі зробили заяву щодо проходу через Керченську протоку

Україна не здасть свої позиції в Керченській протоці, але нові проходження кораблів не намічаються.

Про це в інтерв'ю "ВВС" заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Звичайно, ми не збираємося здавати наші позиції в Азовському морі. Що стосується проходу, то сьогодні це питання теж не стоїть. У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати", – пояснив військовий.

Хомчак наголосив, що спершу необхідно розібратися з актом агресії Росії, який стався під час попереднього проходження українських кораблів через протоку.

"Адже процес не завершений. Наші моряки, на жаль, перебувають у камерах РФ", – акцентував глава Генштабу.

За його словами, рівень загрози в Керченській протоці не зменшився, тому що "РФ свої наміри не залишає і постійно їх коригує залежно від ситуації".

"Ви бачите, що в Чорному морі відбувається блокування торгових суден, які заходять через Керченську протоку", – додав Хомчак.

Керченська протока

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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