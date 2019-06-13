"Позиції не здамо!" У Генштабі зробили заяву щодо проходу через Керченську протоку

Україна не здасть свої позиції в Керченській протоці, але нові проходження кораблів не намічаються.
Про це в інтерв'ю "ВВС" заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.
"Звичайно, ми не збираємося здавати наші позиції в Азовському морі. Що стосується проходу, то сьогодні це питання теж не стоїть. У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати", – пояснив військовий.
Хомчак наголосив, що спершу необхідно розібратися з актом агресії Росії, який стався під час попереднього проходження українських кораблів через протоку.
"Адже процес не завершений. Наші моряки, на жаль, перебувають у камерах РФ", – акцентував глава Генштабу.
За його словами, рівень загрози в Керченській протоці не зменшився, тому що "РФ свої наміри не залишає і постійно їх коригує залежно від ситуації".
"Ви бачите, що в Чорному морі відбувається блокування торгових суден, які заходять через Керченську протоку", – додав Хомчак.
Керченська протока
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Усі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання щодо незаконного затримання Росією 24 українських моряків.
Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військові судна й відпустити полонених моряків, захоплених у Керченській протоці.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН.
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