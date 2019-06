Скандальне рішення ПАРЄ: в Молдові виправдалися за підлість Україні

Міністр внутрішніх справ Андрій Нестасе заявив, що голосувати за повернення Росії в ПАРЄ було складно, але Асамблея може справити позитивний вплив на країну.

Про це він повідомив у прямому ефірі на Facebook, пише Deschide.md.

За його словами, це було непросте рішення для депутатів ПАРЄ, зокрема й для молдовських, які зізналися, що до останньої хвилини не знали, яку сторону підтримувати.

"Особисто я вирішив не голосувати за або проти тієї чи іншої країни. Вибрав ПАРЄ, щоб мати можливість впливати на всі держави, враховуючи Російську Федерацію", – прокоментував Нестасе.

Політик зауважив, що це не скасовує позиції щодо делікатних питань.

"Хочу запевнити вас, що це голосування жодним чином не скасовує резолюції і позиції щодо таких делікатних питань, як Крим", – сказав Нестасе.

