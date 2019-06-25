Скандальне рішення ПАРЄ: в Молдові виправдалися за підлість Україні

Міністр внутрішніх справ Андрій Нестасе заявив, що голосувати за повернення Росії в ПАРЄ було складно, але Асамблея може справити позитивний вплив на країну.

Про це він повідомив у прямому ефірі на Facebook, пише Deschide.md.

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За його словами, це було непросте рішення для депутатів ПАРЄ, зокрема й для молдовських, які зізналися, що до останньої хвилини не знали, яку сторону підтримувати.

"Особисто я вирішив не голосувати за або проти тієї чи іншої країни. Вибрав ПАРЄ, щоб мати можливість впливати на всі держави, враховуючи Російську Федерацію", – прокоментував Нестасе.

Політик зауважив, що це не скасовує позиції щодо делікатних питань.

"Хочу запевнити вас, що це голосування жодним чином не скасовує резолюції і позиції щодо таких делікатних питань, як Крим", – сказав Нестасе.

Which delegations in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted against the resolution allowing for Russia's return to PACE? pic.twitter.com/o3DB3eYOum - Daniel Szeligowski (@dszeligowski) 25 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про зміну характеру санкцій механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Рішення було ухвалено в ніч на 25 червня. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

У ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. За правилами організації повноваження можуть бути заново підтверджені протягом наступних 24 годин.

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