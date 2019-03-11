"Пожиттєва тюрма без права амністії": Гриценко розповів, що буде із суддями-хабарниками

Без справедливого суду в Україні не буде можливості реалізувати жодну реформу.

Про це в інтерв’ю Володимиру Федоріну сказав Анатолій Гриценко, повідомляє прес-служба політика. "Якщо не буде суду, не буде жодної реформи, не буде країни", – підкреслив кандидат у президенти.

Він наголосив, що у судовій реформі зроблено чимало з точки зору стимулів, включаючи високі зарплати та процедури відбору суддів. У той же час відсутнє справедливе покарання, якщо суддя вийшов за межі закону.

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

"В судовій системі немає покарань. Цю частину треба додати для судді, який на основі телефонного права, на основі хабаря, ухвалив неправосудне рішення. Покарання – це пожиттєва тюрма без права амністії та з конфіскацією майна родини. В поєднанні зі стимулами це дасть можливість нормально працювати", – вважає Гриценко.

Окрім цього, за словами політика, є багато нюансів, які затягують слідство та ухвалення рішень. На думку Гриценка, у цьому випадку треба ухвалити швидкі процедурні рішення. "Є прецедентне право, де багато речей не треба буде розглядати, бо щодо них є рішення Вищого суду. Я знаю базові принципи, які дадуть можливість суду бути судом. Якщо це працює в Литві, Грузії, Чехії, то працюватиме і в нас", – вважає Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко назвав Давида Сакварелідзе своїм кандидатом на посаду Генерального прокурора України.

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