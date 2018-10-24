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Пожежу на арсеналі біля Ічні повністю ліквідували

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У Чернігівській області остаточно ліквідували пожежу на арсеналі біля Ічні. В Ічнянському районі відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення. Жителям дозволили повертатися до своїх домівок.Пожежу на арсеналі міністерства оборони України поблизу Ічні Чернігівської області повністю ліквідували ввечері середи, 24 жовтня, інформує агенція "Українські новини" з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Також повідомляється, що з 18-ї години середи відновлюється рух автотранспорту і залізничне сполучення в Ічнянському районі. Евакуйовані жителі можуть повертатися до своїх домівок. Повітряний простір в радіусі 30 кілометрів буде відкрито з 3 години 25 жовтня.

Нагадаємо, пожежа на території складів шостого арсеналу Збройних сил України поблизу Ічні розпочалася 9 жовтня після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів. З 38 населених пунктів Чернігівської області евакуювали близько 12,5 тисяч людей.

Міністерство оборони України повідомило про майже повну ліквідацію пожежі на території складів увечері 10 жовтня. Служба безпеки України розглядала диверсійні дії як основну версію причини пожежі на складах.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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