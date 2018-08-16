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Пожежні добровольці: як Бориспіль від вогню рятують (відео)

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У Борисполі пожежники-добровольці на чолі з Андрієм Макаровим допомагають ДСНС рятувати людей. Боротися доводиться не лише з пожежами, але й з чиновниками. Як їм це вдається - дивіться у проекті DW #LocalHeroes.Це нині диспетчер ДСНС викликає добровільно-пожежну команду "Штурм" майже щодня. А чотири роки тому на пожежників-добровольців часто дивилися майже як на ненормальних. Щоб їх почали сприймати серйозно, Андрію Макарову з однодумцями довелося багато чого зробити: підтвердити свої навики в ДСНС, пройти певні навчання. Андрій переобладнав спершу свій автомобіль на пожежний, потім машину друга. Все - за власний кошт та гроші небайдужих містян. Проте боротьба з вогнем виявилася не такою складною, як боротьба з місцевими чиновниками. Хлопцям зі "Штурму" довелося заснувати свою громадську організацію, аби змусити комунальні підприємства виконувати свої обов’язки. Дивіться, як їм це вдається:

Усі "локальні герої" проекту DW на одній карті:

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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