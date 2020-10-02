Пожежі на Луганщині: на місце НП виїхав Шмигаль, під загрозою десятки населених пунктів

На території Луганської області 2 жовтня продовжилося гасіння більше 30 пожеж. Вогонь забрав життя 11 людей, ще 17 було госпіталізовано.

Для координації процесу подолання наслідків вогняної стихії до регіону відправився прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це повідомляє його офіційний Telegram-канал (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вилітаємо на Луганщину. Разом із главою ДСНС Миколою Чечоткіним, першим заступником міністра МВС Сергієм Яровим та головою Держлісагентства Василем Кузьовичем оцінимо масштаб пожеж і скоординуємо процес подолання наслідків стихійного лиха", – зазначив прем'єр.

За даними ДСНС України, особливо складна ситуація склалася в районі Станиці-Луганської та Сєвєродонецька, де загоряння в лісах набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів. Серед них: Болотіна, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Боровеньки, Смолянинове, Олександрівка, Пурдівка, Гаврилівка, Попасна, Катеринівка, Айдар, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєвєродонецьк, Байдівка, Половинкине, Запорізьке, Чмирівка.

Площа пожеж на Луганщині становить понад 13 тис. гектарів. МВС

За попередніми оцінками, на ранок 2 жовтня орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 13 тис. гектарів. Із зони стихії евакуйовано 150 осіб.

Усього до гасіння пожеж залучено 2 тис. 557 рятувальників та 264 одиниць техніки, з них від ДСНС 687 осіб із особового складу та 158 одиниць техніки (з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей), зокрема 3 літаки АН-32П і 2 вертольоти Мі-8, яким протягом 1 жовтня здійснили 60 скидів (246 т води).

Рятувальники наголошують, що гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер із ураганними поривами до 20 м/с, тривалий посушливий період), у результаті чого вогонь швидко поширюється на значні площі.

До гасіння пожеж залучено авіацію. ДСНС України

Нагадаємо, що причини займання лісових масивів і житлових будинків у довколишніх населених пунктах Луганської області встановлюються в межах семи кримінальних проваджень. Попередня правова кваліфікація – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч.1, 2 ст.270 Кримінального кодексу України).

Слідство перевіряє всі версії виникнення масштабних пожеж у регіоні, основні з них:

обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної території Луганської області;

умисний підпал;

самозаймання трави і ліси внаслідок погодних умов;

необережне поводження з вогнем.

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