Пожежа у зоні відчуження поблизу ЧАЕС: у Києві говорять про контроль над ситуацією

Поблизу ЧАЕС гасять пожежу. Український уряд запевняє, що ситуація під контролем, підвищення рівня радіації немає.У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) сталося займання трави. Інцидент трапився у вівторок, 5 червня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, займання не призвело до погіршення радіаційної ситуації й не становить загрози для об'єктів станції.

"У найкоротші терміни пожежні розрахунки розпочали гасіння. Наразі триває ліквідація окремих осередків пожежі", - повідомляється на сторінці Держагентства в соцмережі Facebook. На території промислового майданчика ЧАЕС загоряння не виявлено. Так само не спостерігається загрози розповсюдження пожежі на об'єкти атомної електростанції. Подія також не справила негативного впливу на радіаційний стан промислового майданчика ЧАЕС. Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на проммайданчику ЧАЕС залишається в нормі, повідомив голова Держслужби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає "Інтерфакс-Україна".

Гройсман каже про контроль над ситуацією

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ситуація в зоні поблизу ЧАЕС цілком контрольована. Про це глава українського уряду повідомив на своїй Facebook-сторінці. За словами Гройсмана, охоплена вогнем площа не перевищує 10 гектарів. Він також зазначив, що на боротьбу з вогнем спрямовано "понад 100 осіб, три десятки техніки, пожежний літак АН-32 і вертоліт Мі-8".

У прес-службі міністерства екології та природних ресурсів України заявили про 126 осіб та 29 одиниць техніки, залучених до гасіння пожежі.