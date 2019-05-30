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/Політика

"Позеленів": у мережі висміяли "перефарбованого" Кернеса

1.5тЧитати матеріал російською

Мер Харкова Геннадій Кернес розмістив на вулицях міста білборди з агітацією за його партію "Довіряй справам" на позачергових виборах до Верховної Ради, раптово "перефарбувавшись" у зелений колір.

Підтверджуючі фото з'явилися в мережі. Зокрема, знімки опублікував народний депутат (позафракційний) Мустафа Найєм. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На плакатах у зеленій гамі поруч із фото Кернеса розмістили напис "Харків – найкраще місто для життя в Україні". "Допоможіть розібратися, а це ще праймеріз БПП або вже глюк LIFT'а?" – відреагував Найєм, натякнувши на соціальний проект президента Володимира Зеленського LIFT.

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Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

mykharkov.info

Користувачі відразу відзначили, що Кернес раптово поміняв стратегію. "Позеленів", "Примазався до модних кольорів", – написали в коментарях, натякнувши на бажання Кернеса "зблизитися" з Зеленським.

Відзначимо, раніше мер Харкова Геннадій Адольфович підтримував кандидатуру Петра Порошенка на президентських виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов об'єдналися в одну політичну партію для участі в дострокових виборах до Верховної Ради.

З'їзд політсили, на якому пройдуть перші переговори, відбудеться 2 червня.

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Особи
Геннадій КернесПетро ПорошенкоМустафа НайємВолодимир ЗеленськийГеннадій Труханов
Місце
УкраїнаХарків
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