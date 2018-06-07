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Комітет Ради прийняв скандальне рішення про недоторканність нардепа

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Регламентний комітет ВРУ 7 червня не проголосував за зняття депутатської недоторканності з народного депутата України групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

Подання Генпрокурора Юрія Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності через конфлікт з журналістом визнали невмотивованим. Про це стало відомо під час засідання Комітету.

Нагадаємо, що 7 лютого Пономарьов вихопив у парламентського журналіста Івана Марусенка мобільний телефон через те, що той знімав його на камеру.

У своє виправдання нардеп заявив, що його знімали під час особистої розмови, що не стосувалася його роботи.

На засіданні комітету Юрій Луценко зазначив, що є достатньо доказів скоєння Пономарьовим кримінального злочину. Нагадаємо, що перешкоджання законній діяльності журналіста карається штрафом або позбавленням волі строком до трьох років.

"Вихоплювання інструменту журналістики (мобільного телефону. - Ред.) і те, що його поклали в кишеню, є закінченим складом злочину", - зазначив Луценко.

Як писав OBOZREVATEL, 18 травня Генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

Особа
Олександр Пономарьов
Місце
УкраїнаКиїв
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