Комітет Ради прийняв скандальне рішення про недоторканність нардепа

Регламентний комітет ВРУ 7 червня не проголосував за зняття депутатської недоторканності з народного депутата України групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.

Подання Генпрокурора Юрія Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності через конфлікт з журналістом визнали невмотивованим. Про це стало відомо під час засідання Комітету.

Нагадаємо, що 7 лютого Пономарьов вихопив у парламентського журналіста Івана Марусенка мобільний телефон через те, що той знімав його на камеру.

У своє виправдання нардеп заявив, що його знімали під час особистої розмови, що не стосувалася його роботи.

На засіданні комітету Юрій Луценко зазначив, що є достатньо доказів скоєння Пономарьовим кримінального злочину. Нагадаємо, що перешкоджання законній діяльності журналіста карається штрафом або позбавленням волі строком до трьох років.

"Вихоплювання інструменту журналістики (мобільного телефону. - Ред.) і те, що його поклали в кишеню, є закінченим складом злочину", - зазначив Луценко.

Як писав OBOZREVATEL, 18 травня Генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата групи "Воля народу" Олександра Пономарьова.