Позачергові вибори в Раду: партія "Незалежність" представила першу п'ятірку

Партія "Незалежність" 18 червня представила першу п'ятірку свого передвиборчого списку, з яким піде на позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це на сторінці у Facebook повідомив лідер політсили Анатолій Могильов. Він заявив, що на депутатські крісла претендують "справжні професіонали, які об'єдналися, щоб зупинити розвал правоохоронної системи, скасувати люстрацію, повернути чесне ім'я тим, хто був незаконно звільнений з органів на догоду політичній кон'юнктурі".

У список партії увійшли:

Анатолій Могильов, лідер "Незалежності";

Василь Фаринник, ленерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, віце-президент Світового Конґресу українських юристів;

Іван Ступак, полковник СБУ, народний депутат ВР 7-го скликання, глава Дніпропетровської правозахисної спілки "Закон і честь";

Сергій Черних, генерал-полковник СБУ, екс- перший заступник глави МВС, колишній перший заступник голови СБУ;

Тетяна Зюбанова, майор міліції, заступник керівника ГО "Організація ветеранів Центрального Апарату МВС України".

На фото (зліва направо): Іван Ступак, Тетяна Зюбанова, Анатолій Могильов, Василь Фаринник, Сергій Черних Facebook Анатолій Могильов

Могильов заявив, що ці кандидати "знають, як повернути довіру українців до людей у погонах, розробити закони, що дозволяють підвищити ефективність правоохоронної системи".

Презентація списку партії Facebook Анатолій Могильов

Презентація списку партії Facebook Анатолій Могильов

Презентація списку партії Facebook Анатолій Могильов

Презентація списку партії Facebook Анатолій Могильов

Презентація списку партії Facebook Анатолій Могильов

Презентація списку партії Facebook Анатолій Могильов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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