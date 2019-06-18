Позачергові вибори в Раду: партія "Незалежність" представила першу п'ятірку

Партія "Незалежність" 18 червня представила першу п'ятірку свого передвиборчого списку, з яким піде на позачергові вибори до Верховної Ради.
Про це на сторінці у Facebook повідомив лідер політсили Анатолій Могильов. Він заявив, що на депутатські крісла претендують "справжні професіонали, які об'єдналися, щоб зупинити розвал правоохоронної системи, скасувати люстрацію, повернути чесне ім'я тим, хто був незаконно звільнений з органів на догоду політичній кон'юнктурі".
У список партії увійшли:
Анатолій Могильов, лідер "Незалежності";
Василь Фаринник, ленерал-лейтенант міліції, доктор юридичних наук, віце-президент Світового Конґресу українських юристів;
Іван Ступак, полковник СБУ, народний депутат ВР 7-го скликання, глава Дніпропетровської правозахисної спілки "Закон і честь";
Сергій Черних, генерал-полковник СБУ, екс- перший заступник глави МВС, колишній перший заступник голови СБУ;
Тетяна Зюбанова, майор міліції, заступник керівника ГО "Організація ветеранів Центрального Апарату МВС України".
На фото (зліва направо): Іван Ступак, Тетяна Зюбанова, Анатолій Могильов, Василь Фаринник, Сергій Черних
Facebook Анатолій Могильов
Могильов заявив, що ці кандидати "знають, як повернути довіру українців до людей у погонах, розробити закони, що дозволяють підвищити ефективність правоохоронної системи".
Презентація списку партії
Facebook Анатолій Могильов
Презентація списку партії
Facebook Анатолій Могильов
Презентація списку партії
Facebook Анатолій Могильов
Презентація списку партії
Facebook Анатолій Могильов
Презентація списку партії
Facebook Анатолій Могильов
Презентація списку партії
Facebook Анатолій Могильов
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.
8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній виявилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.
У цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.
Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.
Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.
9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.
Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.
10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.
Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції"Анатолієм Гриценком.
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